До уваги громадян, які не виконали свій обов’язок щодо декларування доходів, отриманих у 2019 році Суспільство | 07-07-2020, 13:36 0 88





Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що 30 червня 2020 року завершилась кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2019 році.



На жаль, станом на 1 липня 2020 року ще значна кількість громадян не подали декларації про майновий стан і доходи.



У зв’язку з цим нагадуємо, що громадяни, які ще не задекларували отримані доходи за 2019 рік, зобов’язані подати декларацію про майновий стан і доходи та самостійно сплатити суми податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору.



Cуми податкових зобов’язань, зазначені в поданій річній декларації за 2019 рік, сплачуються громадянами самостійно до 1 жовтня 2020 року.



У разі, коли фізична особа не задекларує отримані доходи, контролюючий орган приймає рішення про проведення перевірки та самостійно визначає суми податкових зобов'язань. Одночасно, вказане порушення тягне за собою накладення штрафу в розмірі 25 відсотків суми визначених податкових зобов'язань.