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До уваги громадян, які не виконали свій обов’язок щодо декларування доходів, отриманих у 2019 році

Суспільство | 07-07-2020, 13:36Коментарів: 0 0 Переглядів: 88 88    



Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що 30 червня 2020 року завершилась кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2019 році.

На жаль, станом на 1 липня 2020 року ще значна кількість громадян не подали декларації про майновий стан і доходи.

У зв’язку з цим нагадуємо, що громадяни, які ще не задекларували отримані доходи за 2019 рік, зобов’язані подати декларацію про майновий стан і доходи та самостійно сплатити суми податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Cуми податкових зобов’язань, зазначені в поданій річній декларації за 2019 рік, сплачуються громадянами самостійно до 1 жовтня 2020 року.

У разі, коли фізична особа не задекларує отримані доходи, контролюючий орган приймає рішення про проведення перевірки та самостійно визначає суми податкових зобов'язань. Одночасно, вказане порушення тягне за собою накладення штрафу в розмірі 25 відсотків суми визначених податкових зобов'язань.
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