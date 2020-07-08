НА ЗАКАРПАТТІ КОНТРАБАНДИСТИ ПЛАНУВАЛИ ПЕРЕПРАВИТИ ДО РУМУНІЇ ПОНАД 4 ТИСЯЧІ ПАЧОК СИГАРЕТ Суспільство | 07-07-2020, 13:44 0 83





Цієї ночі прикордонники відділу «Дякове» Мукачівського загону, припинили чергову спробу тютюнової контрабанди. У ході реалізації оперативної інформації про можливу протиправну діяльність, прикордонний наряд помітив поблизу кордону групу осіб з пакунками. Законні вимоги правоохоронців зловмисники проігнорували навіть після попереджувальних пострілів, натомість покидали свої ноші та вдались до втечі. Під час огляду місцевості військовослужбовці виявили 8 ящиків з тютюновими виробами. Зловмисники планували потай перемістити до сусідньої Румунії 4000 пачок безакцизних сигарет. За фактом виявлення ознак кримінального правопорушення передбаченого статтею 204 ККУ "Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів", до ГУ ДФС у Закарпатській області направлено повідомлення.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



