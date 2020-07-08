|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
НА ЗАКАРПАТТІ КОНТРАБАНДИСТИ ПЛАНУВАЛИ ПЕРЕПРАВИТИ ДО РУМУНІЇ ПОНАД 4 ТИСЯЧІ ПАЧОК СИГАРЕТ
|Суспільство | 07-07-2020, 13:44
| 0 83
|
Цієї ночі прикордонники відділу «Дякове» Мукачівського загону, припинили чергову спробу тютюнової контрабанди. У ході реалізації оперативної інформації про можливу протиправну діяльність, прикордонний наряд помітив поблизу кордону групу осіб з пакунками. Законні вимоги правоохоронців зловмисники проігнорували навіть після попереджувальних пострілів, натомість покидали свої ноші та вдались до втечі. Під час огляду місцевості військовослужбовці виявили 8 ящиків з тютюновими виробами. Зловмисники планували потай перемістити до сусідньої Румунії 4000 пачок безакцизних сигарет. За фактом виявлення ознак кримінального правопорушення передбаченого статтею 204 ККУ "Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів", до ГУ ДФС у Закарпатській області направлено повідомлення.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|ПРЕСРЕЛІЗ...
|07-07-2020, 18:03
| >>>
|НА ЗАКАРПАТТІ КОНТРАБАНДИСТИ ПЛАНУВАЛИ ПЕРЕПРАВИТИ ДО РУМУНІЇ ПОНАД 4 ТИСЯЧІ ПАЧОК СИГАРЕТ...
|07-07-2020, 13:44
| >>>
|До уваги громадян, які не виконали свій обов’язок щодо декларування доходів, отриманих у 2019 році...
|07-07-2020, 13:36
| >>>
|Понад 6,6 мільярда гривень надійшло до державної скарбниці від платників податків Львівщини у першому півріччі 2020 року...
|07-07-2020, 13:35
| >>>
|Відкрилися ще два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю...
|07-07-2020, 09:36
| >>>
|Один військовий отримав бойове травмування на Донбасі – ООС...
|07-07-2020, 09:33
| >>>
|Окупанти о 4 ранку прийшли з обшуками до кримських татар...
|07-07-2020, 09:30
| >>>
|