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ПРЕСРЕЛІЗ
|Суспільство | 07-07-2020, 18:03
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Під вживаним одягом митники знайшли новенькі гаджети
У трьох різних поштових відправленнях містилось товару на майже 200 тис. грн.
Міжнародні поштові відправлення надійшли в Україну з Республіки Польщі. В деклараціях відправники вказали вживаний одяг. Однак під час митного контролю працівники Галицької митниці під задекларованим товаром знайшли новенькі ноутбуки, планшети, телефони, а також дві кавомашини - загалом 38 одиниць. Товар мав надійти приватним особам мешканцям Львова. Наразі його вилучено.
За цими фактами складено протоколи про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України. Справи скерують до суду.
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