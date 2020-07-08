Внаслідок лісових пожеж на Луганщині у лікарню потрапили 17 дітей Суспільство | 08-07-2020, 01:49 0 118 Станом на 22:30 у Луганській області внаслідок лісових пожеж до місцевої лікарні потрапили 17 дітей, їх стан стабільний.



Джерело: представник омбудсмана у Луганській та Донецькій областях Павло Лисянський у facebook



Деталі: Окрім того, зросла кількість госпіталізованих. Наразі до медзакладу потрапили 28 людей.



Стан чоловіка 1962 року народження залишається тяжким. Постраждалий перебуває в реанімації через термічний опік полум’ям.



Також вогонь знищив 22 будинки та 47 господарських приміщень у селищі Смоляніново.



Передісторія:



6 липня близько 13 години у Новоайдарському районі Луганщині виникла лісова пожежа на площі близько 50 гектарів. Ранком 7 липня пожежу локалізували. Проте через поривчастий вітер та високу температуру вогонь поширився на село Смолянинове.

Окрім того, пожежники намагаються приборкати вогонь біля села Капітанове на 40 гектарах місцевого лісництва.

Повідомлялося, що попередньо загинуло четверо та постраждали дев'ятеро людей.

До боротьби із вогнем залучили авіацію, підрозділи Національної гвардії та Збройних сил України.