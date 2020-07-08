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Близько 5 тисяч гектарів землі згоріло в Луганській області – голова ОДА
|Суспільство | 08-07-2020, 09:10
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|Голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що, за попередніми даними, внаслідок лісових пожеж згоріло 5 тисяч гектарів землі.
Джерело: голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай у facebook
Пряма мова: "В цій пожежі, орієнтовно, згоріло майже 5 тисяч гектарів землі. Завтра вже буде чітка цифра".
Деталі: Гайдай підтвердив, що наразі знайшли тіла трьох загиблих.
"Багато будинків зруйновано. Наразі не можна назвати точну цифру. Орієнтовно, тільки по одному Смолянинову, пошкоджено 69 будинків, із яких 23 повністю зруйновані", – розповів голова адміністрації.
Він також не виключив версію підпалу, оскільки пожежа з’явилась раптово. Поширенню вогню також сприяв вітер, наразі він стих.
Передісторія:
6 липня близько 13 години у Новоайдарському районі Луганщині виникла лісова пожежа на площі близько 50 гектарів. Ранком 7 липня пожежу локалізували. Проте через поривчастий вітер та високу температуру вогонь поширився на село Смолянинове.
Окрім того, пожежники намагаються приборкати вогонь біля села Капітанове на 40 гектарах місцевого лісництва.
Наразі в лікарні перебувають 28 осіб, із яких 17 – діти. За попередніми даними, загинуло 6 осіб.
До боротьби із вогнем залучили авіацію, підрозділи Національної гвардії та Збройних сил України.
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