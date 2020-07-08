Близько 5 тисяч гектарів землі згоріло в Луганській області – голова ОДА Суспільство | 08-07-2020, 09:10 0 28 Голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що, за попередніми даними, внаслідок лісових пожеж згоріло 5 тисяч гектарів землі.



Джерело: голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай у facebook



Пряма мова: "В цій пожежі, орієнтовно, згоріло майже 5 тисяч гектарів землі. Завтра вже буде чітка цифра".



Деталі: Гайдай підтвердив, що наразі знайшли тіла трьох загиблих.



"Багато будинків зруйновано. Наразі не можна назвати точну цифру. Орієнтовно, тільки по одному Смолянинову, пошкоджено 69 будинків, із яких 23 повністю зруйновані", – розповів голова адміністрації.



Він також не виключив версію підпалу, оскільки пожежа з’явилась раптово. Поширенню вогню також сприяв вітер, наразі він стих.



Передісторія:



6 липня близько 13 години у Новоайдарському районі Луганщині виникла лісова пожежа на площі близько 50 гектарів. Ранком 7 липня пожежу локалізували. Проте через поривчастий вітер та високу температуру вогонь поширився на село Смолянинове.

Окрім того, пожежники намагаються приборкати вогонь біля села Капітанове на 40 гектарах місцевого лісництва.

Наразі в лікарні перебувають 28 осіб, із яких 17 – діти. За попередніми даними, загинуло 6 осіб.

До боротьби із вогнем залучили авіацію, підрозділи Національної гвардії та Збройних сил України.