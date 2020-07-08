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Бойовики на Донбасі 13 разів порушили "тишу"

Суспільство | 08-07-2020, 09:17Коментарів: 0 0 Переглядів: 29 29    
7 липня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, поранивши чотирьох українських бійців.
Бойовики на Донбасі 13 разів порушили "тишу"
Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Ворог застосовував заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти та 82-х мм міномети, а також протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Зокрема, йдеться про обстріли біля Новолуганського, Оріхового, Старогнатівки, Водяного, Широкиного, Мар’їнки, Пісків, Авдіївки та Павлополя.

Від початку поточної доби збройні формування РФ 6 разів порушили режим припинення вогню.

Про поранення бійців в штабі повідомляли у вечірньому зведенні.
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09:29 На вул. Д. Апостола сьогодні міняють аварійний водопровід: частина Залізничного району буде без водопостачання, працюватимуть водовозки
09:28 Від сьогодні буде перекрито рух транспорту на вул. Шевченка, на ділянці від вул. Хорватської до вул. Я. Пстрака
09:24 Чорногорія спростила в'їзд для туристів з України, пускатиме без тесту
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