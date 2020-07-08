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ЧЕРЕЗ НЕЗНАЧНУ КІЛЬКІСТЬ ПРИХОВАНОГО ТЮТЮНУ УКРАЇНЕЦЬ ВТРАТИВ НА КОРДОНІ З РУМУНІЄЮ АВТО
|Суспільство | 08-07-2020, 09:32
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Учора ввечері, у пункті пропуску «Дякове» прикордонники Мукачівського загону попередили спробу незаконного переміщення до Румунії сигарет.
Потай перемістити тютюнові вироби намагався 47-річний громадянин України, який прибув у пункт пропуску мікроавтобусом марки «Мерседес Бенц». Маючи на меті сумнівний підробіток, чоловік спакував під обшивку підлоги авто, майже 200 пачок сигарет. Незаконні наміри українця прикордонники викрили під час здійснення спільного з митниками поглибленого огляду транспортного засобу.
Сигарети та транспортний засіб в українця вилучили. Сума оцінки тютюнових виробів склала 8 695 гривень, вилучене авто оцінили майже у 445 тисяч гривень.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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