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Кількість заражень COVID-19 в Україні перевищила 50 тисяч, доба показала новий "скачок"
|Суспільство | 08-07-2020, 09:34
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|7 липня в Україні знову зросла кількість нових випадків коронавірусної хвороби – COVIID-19 підтвердився у 807 осіб, померли від ускладнень 23 людини, але одужали аж 926 осіб за добу.
Джерело: дані РНБО
Деталі: Кількість зареєстрованих за весь час пандемії випадків сягнула 50 414, з них 1 306 стали летальними, але 23 119 осіб уже одужали.
Зараз від коронавірусу страждають 25 989 осіб.
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