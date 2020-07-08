ЧЕРЕЗ НЕЗНАЧНУ КІЛЬКІСТЬ ПРИХОВАНОГО ТЮТЮНУ УКРАЇНЕЦЬ ВТРАТИВ НА КОРДОНІ З РУМУНІЄЮ АВТО Суспільство | 08-07-2020, 11:14 0 76



Учора ввечері, у пункті пропуску «Дякове» прикордонники Мукачівського загону попередили спробу незаконного переміщення до Румунії сигарет.

Потай перемістити тютюнові вироби намагався 47-річний громадянин України, який прибув у пункт пропуску мікроавтобусом марки «Мерседес Бенц». Маючи на меті сумнівний підробіток, чоловік спакував під обшивку підлоги авто, майже 200 пачок сигарет. Незаконні наміри українця прикордонники викрили під час здійснення спільного з митниками поглибленого огляду транспортного засобу.

Сигарети та транспортний засіб в українця вилучили. Сума оцінки тютюнових виробів склала 8 695 гривень, вилучене авто оцінили майже у 445 тисяч гривень.

Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



