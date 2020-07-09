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З початку року до місцевого бюджету надійшло 22465,6 тис грн податку на нерухоме майно від платників податків Галицького управління

Суспільство | 08-07-2020, 22:32Коментарів: 0 0 Переглядів: 59 59    

Платники податків, які перебувають на обліку в Галицькому управління Головного управління ДПС у Львівській області, протягом січня – червня 2020 року сплатили до місцевого бюджету 22465,6 тис.грн. податку на нерухоме майно.
У червні 2020 року платники податків сплатили до місцевого бюджету 2091,8 тис.грн. податку на нерухоме майно.
Від платників Галицького управління до місцевого бюджету надійшло 721908,0 тис грн податку на доходи фізичних осіб
За січень – червень 2020 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні ГУ ДПС у Львівській області, сплатили до місцевого бюджету України 721908,0 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб.
У червні 2020 року платники податків сплатили до місцевого бюджету України 137162,1 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб.

Платники податків Галицького управління сплатили з початку року понад 1363342,1 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
Платники податків Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області сплатили протягом січня – травня 2020 року майже 1363342037,94 тис. грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ).
Понад 195 млн грн податку на прибуток сплатили до Зведеного бюджету України підприємства Галицького управління
З початку 2020 року платники податків, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні Головного управління ДПС у Львівській області, сплатили до Зведеного бюджету України 195242,4 тис.грн. податку на прибуток підприємств.
У червні 2020 року платники податків сплатили до Зведеного бюджету України 4085,5 тис. грн. податку на прибуток підприємств.

Платники податків Галицького управління за січень – червень 2020 року до місцевого бюджету сплатили майже 214991,8 тис грн єдиного податку
За січень – травень 2020 року платники податків, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні Головного управління ДПС у Львівській області, сплатили до місцевого бюджету 214991,8 тис. грн. єдиного податку.
У червні 2020 року платники податків сплатили до місцевого бюджету України 11125,3 тис. грн. єдиного податку.

На підтримку армії платниками податків Галицького управління перераховано 106400,5 тис грн військового збору
Протягом січня – червня 2020 року платники податків Галицького управління Головного управління ДПС у Львівській області сплатили до Державного бюджету України 106400,5 тис. грн. військового збору.
У червні 2020 року платники податків сплатили до державного бюджету 19799,5 тис. грн. військового збору.
Це свідчить про високу відповідальність і сумлінність платників податків, які зобов’язані перераховувати з доходів фізичних осіб 1,5% військового збору на потреби армії, для підтримки обороноздатності держави та встановлення миру.
Нагадуємо, що усі доходи громадян, з яких сплачується податок на доходи фізичних осіб, підлягають оподаткуванню військовим збором. Платниками збору також є фізичні особи - підприємці, крім тих, що обрали спрощену систему оподаткування.

Понад 20,6 млн грн акцизного податку надійшло від платників податків Галицького управління до місцевого бюджету
За січень – червень 2020 року платники податків Галицького управління Головного управління ДПС у Львівській області, які реалізовують підакцизну продукцію, перерахували до місцевого бюджету України 25665,2 тис. грн. акцизного податку.
У червні 2020 року платники податків сплатили до місцевого бюджету 2853,3 тис. грн. акцизного податку.

До державного бюджету від платників податків Галицького управління надійшло 1 млн грн акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)
За січень – червень 2020 року платники податків Галицького управління Головного управління ДПС у Львівській області, перерахували до державного бюджету України 1172,08 тис. грн. акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції).
У червні 2020 року платники податків сплатили до місцевого бюджету 160,9 тис. грн. акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції).

Завдяки заходам щодо погашення податкового боргу у Галицькому управлінні до Державного бюджету України надійшло майже 4,5 млн гривень
Галицьким управлінням Головного управління ДПС у Львівській області протягом січня – травня 2020 року вжито заходи з погашення податкового боргу. За результатами проведеної роботи забезпечено надходження коштів до Державного бюджету України – 45470,4 тис. гривень. У червні 2020 року за результатами проведеної роботи забезпечено надходження коштів до Державного бюджету України – 448,2 тис. гривень.

5677 адміністративних послуг отримали за січень – червень 2020 року платники податків
Галицького управління
За січень – червень 2020 року Центрами обслуговування платників Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області надано 5677 адміністративних послуг, а саме:
- 2475 громадянам видано картки платника податків, внесено до паспорта громадянина України (у формі книжечки) дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків;
- 441 громадянам видано відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків;
- 353 суб’єктам господарювання зареєстровано реєстратора розрахункових операцій;
- 754 суб’єктам господарювання зареєстровано книги обліку розрахункових операцій;
- 343 суб’єктам господарювання зареєстровано розрахункові книжки;
-1311 суб’єктам видано довідки про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами ДФС.
Для оперативного розв`язання проблемних питань, що виникають у платників податків та громадян, працює приймальня громадян. Прийом громадян проводиться відповідно до графіка.
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