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Понад 6,8 мільярда гривень податкових платежів надійшло від платників податків до місцевих бюджетів на Львівщині у першому півріччі 2020 року

Суспільство | 08-07-2020, 22:36Коментарів: 0 0 Переглядів: 68 68    


Протягом січня-червня 2020 року платники податків Львівщини сплатили до місцевих бюджетів області 6839,9 млн. грн. податкових платежів. Порівнюючи з січнем-червнем 2019 року надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що контролюються Головним управлінням ДПС у Львівській області, до місцевих бюджетів області зросли на 247,4 млн. грн., або на 3,8 відс. Про це повідомили в управлінні податкового моніторингу Головного управління ДПС у Львівській області.
Бюджетоформуючими податками в складі доходів місцевих бюджетів залишаються:
- податок на доходи фізичних осіб. Його надійшло на 156,3 млн. грн., або на 3,6 відс. більше, ніж у січні-червні 2019 року. Його частка у доходах місцевих бюджетів − 65 відсотків;
- плата за землю. Її надійшло за шість місяців 2020 року на 50,7 млн. грн., або на 9 відс. менше, ніж у тому ж періоді 2019 року. Близько 7,5 відсотка − частка цього податку у податкових доходах місцевої казни;
- єдиний податок. Його сплачено порівнюючи з січнем-червнем 2019 року на 113,0 млн. гривень, або на 10,4 відс. більше. Частка податку − близько 17,5 відсотка;
Зменшилися за шість місяців 2020 року проти минулорічних за той самий період на 3,1 млн. грн., або на 2,4 відс. надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. У доходах місцевих бюджетів частка цього податку − майже 1,8 відсотка.
У червні 2020 року надходження податкових платежів до місцевих бюджетів Львівщини склали 1103,5 млн. гривень. Проти червня 2019 року такі надходження збільшилися на 18,9 млн. грн., або на 1,7 відсотка.
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