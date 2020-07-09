Формування Росії 14 разів порушили режим припинення вогню, один військовослужбовець ЗСУ загинув Суспільство | 09-07-2020, 09:30 0 88 8 липня збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню, один військовослужбовець ЗСУ загинув, ще троє отримали поранення.



Джерело: ООС



Деталі: формування Росії застосовували заборонені Мінськими домовленостями 120-ти та 82-х мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та безпілотні літальні апарати.



Українські воїни реагували на усі можливі загрози з боку загарбників, змушуючи їх припинити агресивні дії.



Окрім обстрілів українських військових російсько-окупаційні війська з автоматичних станкових гранатометів обстріляли житлові будинки місцевих мешканців селища Зайцеве. В результаті було пошкоджено шиферну покрівлю даху, розбиті склопакети двох вікон та пошкоджена стеля і стіни коридору житлового будинку. Жертв та поранених серед цивільного населення, на щастя, немає.



За даними розвідки 8 липня українські захисники поранили двох загарбників та знищили один автомобіль типу "Тигр".



За минулу добу, на жаль, один військовослужбовець Збройних Сил України загинув, ще троє український воїнів отримали поранення.



Від початку поточної доби збройні формування РФ активності не проявляли. Втрат за поточну добу серед наших захисників немає.



Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.