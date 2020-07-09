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ЩЕ ОДИН УКРАЇНЕЦЬ ВТРАТИВ НА КОРДОНІ З РУМУНІЄЮ АВТО ЧЕРЕЗ СПРОБУ ТЮТЮНОВОЇ КОНТРАБАНДИ

Суспільство | 09-07-2020, 09:49Коментарів: 0 0 Переглядів: 79 79    

ЩЕ ОДИН УКРАЇНЕЦЬ ВТРАТИВ НА КОРДОНІ З РУМУНІЄЮ АВТО ЧЕРЕЗ СПРОБУ ТЮТЮНОВОЇ КОНТРАБАНДИ

Чергову спробу тютюнової контрабанди попередили вчора прикордонники відділу «Дякове» спільно з військовослужбовцями спецпідрозділу «Дозор», які прибули нещодавно для посилення ділянки Мукачівського прикордонного загону.

Підозру прикордонників викликав мікроавтобус марки «Мерседес», яким на виїзд з України через пункт пропуску «Дякове» прямував 34-річний громадянин України. Було ініційовано поглиблений огляд транспортного засобу, у ході якого з’ясувалося, що водій мікроавтобуса запакував контрабандним тютюном конструктивні порожнини розташовані у днищі транспортного засобу. Під час спільного прикордонно-митного огляду зі сховку українця дістали 196 пачок сигарет.

Виявлені сигарети та транспортний засіб в українця вилучили.

Сума оцінки тютюнових виробів склала 9,5 тисяч гривень, вилучене авто оцінили у 452,5 тисячі гривень.

Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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