ЩЕ ОДИН УКРАЇНЕЦЬ ВТРАТИВ НА КОРДОНІ З РУМУНІЄЮ АВТО ЧЕРЕЗ СПРОБУ ТЮТЮНОВОЇ КОНТРАБАНДИ Суспільство | 09-07-2020, 09:49 0 79





Чергову спробу тютюнової контрабанди попередили вчора прикордонники відділу «Дякове» спільно з військовослужбовцями спецпідрозділу «Дозор», які прибули нещодавно для посилення ділянки Мукачівського прикордонного загону.



Підозру прикордонників викликав мікроавтобус марки «Мерседес», яким на виїзд з України через пункт пропуску «Дякове» прямував 34-річний громадянин України. Було ініційовано поглиблений огляд транспортного засобу, у ході якого з’ясувалося, що водій мікроавтобуса запакував контрабандним тютюном конструктивні порожнини розташовані у днищі транспортного засобу. Під час спільного прикордонно-митного огляду зі сховку українця дістали 196 пачок сигарет.



Виявлені сигарети та транспортний засіб в українця вилучили.



Сума оцінки тютюнових виробів склала 9,5 тисяч гривень, вилучене авто оцінили у 452,5 тисячі гривень.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



