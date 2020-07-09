Які категорії громадян мають пільги по земельному податку? Суспільство | 09-07-2020, 11:47 0 336

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що відповідно до п. 281.1 ст. 281 Податкового кодексу України від сплати земельного податку звільняються: особи з інвалідністю першої і другої груп; фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; пенсіонери (за віком); ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.