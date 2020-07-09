ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ ЗЛОЧИНЦЯ В АЕРОПОРТУ ЛЬВОВА Суспільство | 09-07-2020, 13:20 0 66



Держприкордонслужба продовжує активно використовувати базу даних Інтерполу.

Вчора ввечері військовослужбовці Львівського прикордонного загону передали представникам Національної поліції іноземця. Громадянина Естонії виявили у львівському аеропорту, іноземець поспішав на свій рейс до Туреччини. Однак під час перевірки його документів відносно нього спрацювала база даних Інтерполу.

З’ясувалося, що естонця розшукували правоохоронні органи Німеччині за вчинення кримінального злочину, пов’язаного із шахрайством.

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