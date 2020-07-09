|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ ЗЛОЧИНЦЯ В АЕРОПОРТУ ЛЬВОВА
|Суспільство | 09-07-2020, 13:20
| 0 66
|
Держприкордонслужба продовжує активно використовувати базу даних Інтерполу.
Вчора ввечері військовослужбовці Львівського прикордонного загону передали представникам Національної поліції іноземця. Громадянина Естонії виявили у львівському аеропорту, іноземець поспішав на свій рейс до Туреччини. Однак під час перевірки його документів відносно нього спрацювала база даних Інтерполу.
З’ясувалося, що естонця розшукували правоохоронні органи Німеччині за вчинення кримінального злочину, пов’язаного із шахрайством.
#ЗахіднийКордон #Західний_Кордон #прикордонники #кордон #ДПСУ #пограничники #граница #новини
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|ІНОЗЕМЦІ ПРОПОНУВАЛИ ПРИКОРДОННИКАМ ХАБАРІ...
|09-07-2020, 13:21
| >>>
|ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ ЗЛОЧИНЦЯ В АЕРОПОРТУ ЛЬВОВА...
|09-07-2020, 13:20
| >>>
|Які категорії громадян мають пільги по земельному податку?...
|09-07-2020, 11:47
| >>>
|ЩЕ ОДИН УКРАЇНЕЦЬ ВТРАТИВ НА КОРДОНІ З РУМУНІЄЮ АВТО ЧЕРЕЗ СПРОБУ ТЮТЮНОВОЇ КОНТРАБАНДИ...
|09-07-2020, 09:49
| >>>
|Формування Росії 14 разів порушили режим припинення вогню, один військовослужбовець ЗСУ загинув...
|09-07-2020, 09:30
| >>>
|Понад 6,8 мільярда гривень податкових платежів надійшло від платників податків до місцевих бюджетів на Львівщині у першому півріччі 2020 року...
|08-07-2020, 22:36
| >>>
|Понад 484,9 млн грн з початку 2020 року надійшло до державної казни податку на додану вартість від платників Галицького управління...
|08-07-2020, 22:33
| >>>
|