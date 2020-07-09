ІНОЗЕМЦІ ПРОПОНУВАЛИ ПРИКОРДОННИКАМ ХАБАРІ Суспільство | 09-07-2020, 13:21 0 59

Учора, в пункті пропуску «Рава - Руська», що на кордоні з Польщею, водії вантажівок «Даф», громадяни Республіки Польща, пропонували прикордонникам хабарі за позачерговий проїзд на територію пункту пропуску у розмірі 400 гривень. Втім, прикордонники, вчергове засвідчивши нульову толерантність до корупційних проявів, від хабаря відмовились, натомість, щодо можливих ознак злочину передбаченого ч. статті 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі», проінформували співробітників Нацполіції.Ми хотіли б ще раз наголосити що Державний кордон України це не місце для корупції.

Керівництво Львівського прикордонного загону звертається до усіх учасників руху не порушувати чинного законодавства України та не намагатися втягнути у протиправну діяльність співробітників Державної прикордонної служби, пропонуючи хабарі за прийняття неправомірних рішень.

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