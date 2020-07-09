МОЛОДЕ ПОПОВНЕННЯ ОФІЦЕРІВ У ЛЬВІВСЬКОМУ ПРИКОРДОННОМУ ЗАГОНІ Суспільство | 09-07-2020, 22:48 0 15



Як зазвичай кожного року відбувається зустріч молодого поповнення офіцерів - випускників Національної Академії Держприкордонслужби України, які прибувають на нове місце проходження служби. Така зустріч відбулася сьогодні в управлінні Львівського прикордонного загону. Цього річ для проходження військової служби прибуло 18 лейтенантів з них одна жінка. Офіцери мали можливість познайомитися з керівництвом та персоналом загону.

Начальник прикордонного загону підполковник Ігор Римарчук розповів про особливості охорони державного кордону на ділянці Львівського прикордонного загону та порядку всебічного забезпечення службової діяльності підрозділів охорони кордону, де і будуть проходити подальшу службу лейтенанти. Також молодим офіцерам побажали легкої та сумлінної служби. А наступним кроком офіцерів вже буде безпосереднє знайомство з підрозділами та ділянкою державного кордону де вони проходитимуть службу.



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