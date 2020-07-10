Формування Російської Федерації 7 разів порушили режим "тиші" Суспільство | 10-07-2020, 09:32 0 75 9 липня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.



Джерело: ООС



Деталі: формування РФ застосовували заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм та 82-х мм міномети, а також протитанкові ракетні комплекси, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю.



У штабі ООС відзначають, що підрозділи Об’єднаних сил своєчасно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем "змушували окупантів відмовитись від продовження агресивних дій".



За даними розвідки, 9 липня наші оборонці поранили двох загарбників.



Втрат за минулу добу внаслідок обстрілів противника серед українських захисників немає.



Від початку поточної доби збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню, втрат за поточну добу немає.