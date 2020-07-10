Щодо обов’язку громадян задекларувати доходи отримані у 2019 році Суспільство | 10-07-2020, 11:21 0 67







Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що 30 червня 2020 року завершилась кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2019 році.



Нажаль, станом на 1 липня 2020 року залишилась значна кількість громадян, які ще досі не подали декларації про майновий стан і доходи.



У зв’язку з чим, нагадуємо, що громадяни, які ще не задекларували отримані доходи за 2019 рік, зобов’язані подати декларацію про майновий стан і доходи та самостійно сплатити суму податкового зобов’язання.



Cума податкового зобов’язання, зазначена в поданій річній декларації за 2019 рік, сплачується громадянами самостійно до 1 жовтня 2020 року.



У разі, коли фізична особа не задекларує отримані доходи, контролюючий орган приймає рішення про проведення перевірки та самостійно визначає суму податкового зобов'язання. Одночасно, вказане порушення тягне за собою накладення штрафу в розмірі 25 відсотків суми визначеного податкового зобов'язання.