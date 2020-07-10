На кордоні вилучили ризиковані для здоров’я людини товари Суспільство | 10-07-2020, 11:26 0 69







В результаті спільних заходів митників та співробітників БКОЗ УСБУ у Львівській області викрито незаконне ввезення систем нагрівання тютюну.

Учора, 09.07.2020, у пункті пропуску «Краківець - Корчова» водій вантажівки до митного контролю подав товаросупровідні документи, згідно з якими за міжнародним контрактом перевозив «відходи поліетилену». У митній декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності, вказав про відсутність будь-яких товарів, що підлягають оподаткуванню. Однак під час огляду вантажівки, в кабіні, митники знайшли 135 шт. систем IQOS.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил, передбачене ст. 472 МК України. Товар, орієнтована вартість якого близько 135 тис. грн, вилучено.

