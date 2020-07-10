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На кордоні вилучили ризиковані для здоров’я людини товари

Суспільство | 10-07-2020, 11:26Коментарів: 0 0 Переглядів: 69 69    


На кордоні вилучили ризиковані для здоров’я людини товари

В результаті спільних заходів митників та співробітників БКОЗ УСБУ у Львівській області викрито незаконне ввезення систем нагрівання тютюну.
Учора, 09.07.2020, у пункті пропуску «Краківець - Корчова» водій вантажівки до митного контролю подав товаросупровідні документи, згідно з якими за міжнародним контрактом перевозив «відходи поліетилену». У митній декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності, вказав про відсутність будь-яких товарів, що підлягають оподаткуванню. Однак під час огляду вантажівки, в кабіні, митники знайшли 135 шт. систем IQOS.
За цим фактом складено протокол про порушення митних правил, передбачене ст. 472 МК України. Товар, орієнтована вартість якого близько 135 тис. грн, вилучено.
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