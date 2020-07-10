На кордоні з Польщею затримали двох нігерійців Суспільство | 10-07-2020, 11:26 0 85

На Львівщині прикордонники попередили чергове порушення державного

кордону.

Напередодні ввечері, співробітники відділу "Краківець" затримали двох іноземців, які намагалися незаконно перетнути українсько-польський кордон. Інформацію про невідомих отримав дільничний інспектор прикордонної служби від члена громадського формування. Вже через кілька хвилин, за двісті метрів від кордону група реагування наздогнала порушників. Ними виявились громадяни Нігерії. Як з’ясувалося згодом, чоловіки мали на меті дістатися сусідньої Польщі, а далі до країн ЄС.

Іноземців було затримано в адміністративному порядку, рішення у справі щодо спроби незаконного перетинання державного кордону України, вчиненої групою осіб, прийматиме суд.



Прес-служба Мостиського прикордонного загону







