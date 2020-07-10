Понад 180 мільйонів гривень акцизного податку сплатили до бюджетів платники податків Львівщини у січні-червні 2020 року Суспільство | 10-07-2020, 12:27 0 62

Платники податків Львівщини у січні-червні 2020 року сплатили до бюджетів усіх рівнів 180,3 млн. грн. акцизного податку. Про це повідомили в управлінні контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДПС у Львівській області.



З реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів від платників, які знаходяться на обліку в ГУ ДПС у Львівській області, протягом першого півріччя 2020 року до Державного бюджету України надійшло майже 9,3 млн. грн. акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів.



У січні-квітні 2020 року надходження до місцевих бюджетів акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів склали понад 171 млн. грн. Це на 23,5 млн. грн., або на 16,0 відс. більше від запланованого та на 43,2 млн.грн., або на 33,8 відс. більше проти того самого періоду минулого року.



Управлінням контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів продовжують вживатися заходи щодо детінізації ринку підакцизних товарів у Львівській області. За результатами проведених фактичних перевірок діяльності суб’єктів господарювання у січні-червні 2020 року донараховано 8,9 млн. гривень.