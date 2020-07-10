Надходження від плати за ліцензії для реалізації алкоголю, тютюну та пального у першому півріччі 2020 року поповнили місцеві бюджети на Львівщині на 32,5 мільйона гривень Суспільство | 10-07-2020, 14:43 0 72



Протягом січня-червня 2020 року надходження до місцевих бюджетів Львівщини плати за ліцензії, що контролюють податкові органи, становлять 32,5 млн. грн., що на 5,9 млн. грн., або на 22,3 відс. більше від запланованого та на 0,82 млн. грн., або на 2,6 відс. більше проти того самого періоду минулого року. Про це повідомили в управлінні контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДПС у Львівській області.



До місцевих бюджетів Львівщини у червні 2020 року платники податків Львівщини сплатили 6,7 млн. грн. плати за ліцензії, що контролюють податкові органи. Це на 1,87 млн.грн., або на 38,5 відс. більше від запланованого та на 0,88 млн.грн., або на 15,2 відс. більше, ніж у червні 2019 року.



У січні-червні 2020 року працівниками управління видано 8567 ліцензій, з них: на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями (4 257 шт.), тютюновими виробами (3 234 шт.), пальним (93 шт.), на право зберігання пального (983 шт.); призупинено дію 1841 ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, анульовано 979 ліцензій на право

роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, пальним, 23 ліцензії на право зберігання пального.



Крім цього, протягом січня-червня 2020 року працівниками управління анульовано 15 ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами в результаті продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім, що на 4 ліцензії більше проти того ж періоду торік.