   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 10/07/2020 В середу на площі Ринок відкриють фотовиставку «ВІДЧУЙ — наскільки мені боляче»...>> Львівський туристичний офіс запустив онлайн-проєкт «Не тільки у Львові»...>> Завтра в другій половині дня синоптики обіцяють грози та шквали, град...>> «Притулок для тварин у Львові має бути, але його проект потрібно відкоригувати», — І. Маруняк...>> У Львові розробили концепцію Зеленої лінії, що передбачає цілісне сполучення між центром та Сиховом...>> У Львові в Бернардинському дворику тривають Дні реставрації...>> В міській дитячій лікарні Львова оновили ігровий майданчик та заїзд для маломобільних пацієнтів...>> Львівські підприємці пожертвували понад 61 млн грн на боротьбу з коронавірусом...>> Цьогоріч за Премію Львова — міста літератури ЮНЕСКО позмагаються 76 робіт...>> Надходження від плати за ліцензії для реалізації алкоголю, тютюну та пального у першому півріччі 2020 року поповнили місцеві бюджети на Львівщині на 32,5 мільйона гривень...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Ігор СМЕШКО: «Аплодисментів нащадків – не буде»...
 >>> 
Звернення голови Львівської ОДА до мешканців Львівщини...
 >>> 
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Австрійська поліція затримала двох чеченців у справі вбивства політемігранта Умарова...
06-07-2020, 08:47  >>> 
У Львові обрали запобіжний захід підозрюваній в убивстві родича...
25-06-2020, 12:12  >>> 
Убивство "Сармата": обвинувачений пояснив, чому просився на море...
23-06-2020, 10:07  >>> 
   Здоров'яЗдоров
В Україні - рекорд з одужання від коронавірусу: більше 1000 людей...
10-07-2020, 09:54  >>> 
В.о. президента Болівії захворіла на COVID-19...
10-07-2020, 09:00  >>> 
На Рівненщині виявлено 49 нових випадків коронавірусу, в роботі лабораторій залишається 394 зразки...
10-07-2020, 08:55  >>> 
Кредитовна - лучший сервис подбора кредитных предложений онлайн на карту Украины!

Надходження від плати за ліцензії для реалізації алкоголю, тютюну та пального у першому півріччі 2020 року поповнили місцеві бюджети на Львівщині на 32,5 мільйона гривень

Суспільство | 10-07-2020, 14:43Коментарів: 0 0 Переглядів: 72 72    


Протягом січня-червня 2020 року надходження до місцевих бюджетів Львівщини плати за ліцензії, що контролюють податкові органи, становлять 32,5 млн. грн., що на 5,9 млн. грн., або на 22,3 відс. більше від запланованого та на 0,82 млн. грн., або на 2,6 відс. більше проти того самого періоду минулого року. Про це повідомили в управлінні контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДПС у Львівській області.

До місцевих бюджетів Львівщини у червні 2020 року платники податків Львівщини сплатили 6,7 млн. грн. плати за ліцензії, що контролюють податкові органи. Це на 1,87 млн.грн., або на 38,5 відс. більше від запланованого та на 0,88 млн.грн., або на 15,2 відс. більше, ніж у червні 2019 року.

У січні-червні 2020 року працівниками управління видано 8567 ліцензій, з них: на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями (4 257 шт.), тютюновими виробами (3 234 шт.), пальним (93 шт.), на право зберігання пального (983 шт.); призупинено дію 1841 ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, анульовано 979 ліцензій на право
роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, пальним, 23 ліцензії на право зберігання пального.

Крім цього, протягом січня-червня 2020 року працівниками управління анульовано 15 ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами в результаті продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім, що на 4 ліцензії більше проти того ж періоду торік.
   Новини по темі: Суспільство
Надходження від плати за ліцензії для реалізації алкоголю, тютюну та пального у першому півріччі 2020 року поповнили місцеві бюджети на Львівщині на 32,5 мільйона гривень...
10-07-2020, 14:43  >>> 
Понад 180 мільйонів гривень акцизного податку сплатили до бюджетів платники податків Львівщини у січні-червні 2020 року...
10-07-2020, 12:27  >>> 
На кордоні з Польщею затримали двох нігерійців...
10-07-2020, 11:26  >>> 
На кордоні вилучили ризиковані для здоров’я людини товари...
10-07-2020, 11:26  >>> 
Щодо обов’язку громадян задекларувати доходи отримані у 2019 році...
10-07-2020, 11:21  >>> 
Повертається 30-градусна спека...
10-07-2020, 09:38  >>> 
Формування Російської Федерації 7 разів порушили режим "тиші"...
10-07-2020, 09:32  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини четверга і ночі: Порошенко та Путін, антирекорд COVID-19...
10-07-2020, 09:34  >>> 
Головні новини середи і ночі: слідство у справі Порошенка, пожежа на Луганщині...
09-07-2020, 09:33  >>> 
Головні новини вівторка і ночі: підрив авто "Укрпошти", пожежі на Луганщині...
08-07-2020, 09:21  >>> 
   ПолітикаПолітика
Секретар РНБО про інформатаки РФ: роздувають із мухи слона...
10-07-2020, 09:50  >>> 
Держдеп США схвалив продаж Японії 105 винищувачів п'ятого покоління...
10-07-2020, 09:01  >>> 
Вибори в Білорусі: журналістам показали секретну соціологію...
10-07-2020, 08:56  >>> 
   Діловий світДіловий світ
МАУ оприлюднила оновлену програму польотів на серпень...
10-07-2020, 10:06  >>> 
Експерти не виключають підйому цін на нафту до 150 доларів...
10-07-2020, 10:02  >>> 
Італія заборонила в’їзд з 13 країн з-поза меж ЄС через коронавірус...
10-07-2020, 09:55  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Надходження від плати за ліцензії для реалізації алкоголю, тютюну та пального у першому півріччі 2020 року поповнили місцеві бюджети на Львівщині на 32,5 мільйона гривень...
10-07-2020, 14:43  >>> 
Понад 180 мільйонів гривень акцизного податку сплатили до бюджетів платники податків Львівщини у січні-червні 2020 року...
10-07-2020, 12:27  >>> 
На кордоні з Польщею затримали двох нігерійців...
10-07-2020, 11:26  >>> 
   ВладаВлада
Байден обіцяє повернути США до ВООЗ, якщо виграє вибори...
08-07-2020, 09:16  >>> 
НАЗК передасть до суду матеріали на Зеленського через декларацію...
08-07-2020, 01:48  >>> 
Трамп: Розвідка сумнівалась у причетності РФ до нападів на американців у Афганістані...
02-07-2020, 09:46  >>> 
   КультураКультура
У Львові відбудеться «Dovzhenko TALKS: Література на даху»...
07-07-2020, 17:50  >>> 
Цирк "Дю Солей" оголосив про банкрутство...
30-06-2020, 09:35  >>> 
Державний меморіал у Бабиному Яру відкриють наступного року – Ткаченко...
23-06-2020, 09:23  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
20:35 В середу на площі Ринок відкриють фотовиставку «ВІДЧУЙ — наскільки мені боляче»
20:34 Львівський туристичний офіс запустив онлайн-проєкт «Не тільки у Львові»
20:33 Завтра в другій половині дня синоптики обіцяють грози та шквали, град
20:32 «Притулок для тварин у Львові має бути, але його проект потрібно відкоригувати», — І. Маруняк
20:11 У Львові розробили концепцію Зеленої лінії, що передбачає цілісне сполучення між центром та Сиховом
17:45 У Львові в Бернардинському дворику тривають Дні реставрації
17:45 В міській дитячій лікарні Львова оновили ігровий майданчик та заїзд для маломобільних пацієнтів
17:44 Львівські підприємці пожертвували понад 61 млн грн на боротьбу з коронавірусом
17:43 Цьогоріч за Премію Львова — міста літератури ЮНЕСКО позмагаються 76 робіт
14:43 Надходження від плати за ліцензії для реалізації алкоголю, тютюну та пального у першому півріччі 2020 року поповнили місцеві бюджети на Львівщині на 32,5 мільйона гривень

   Анонси
11 лютого – сесія Львівської обласної ради...
30-01-2020, 16:49  >>> 
Прокурорка Львівщини Ірина Діденко у вівторок, 28 січня, прибуде до міста Дрогобич для зустрічі з громадою та особистого прийому громадян...
20-01-2020, 13:26  >>> 
Львів’ян запрошують на концерт «Щедрий вечір з Добрим Джазом»...
02-01-2020, 13:44  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования