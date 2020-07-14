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П'яна ДТП під Києвом: загинули 4 членів сім'ї, ще одна дитина в лікарні – ЗМІ
|Суспільство | 13-07-2020, 01:47
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|Внаслідок ДТП на Старообухівській трасі у 5 км від Києва загинуло двоє дорослих і двоє дітей, за життя ще одного хлопчика боряться лікарі.
Джерело: Київ оперативни
Деталі: За даними ЗМІ, водій автомобіля Mercedes Желепа Антон Михайлович перебував у стані алкогольного сп’яніння – Драгер показав 1,3 проміле.
Mercedes вилетів на зустрічну смугу й зіткнувся з Hyundai, в якому й їхала постраждала родина.
В автомобілі Hyundai їхало 5 осіб – двоє дорослих (загинули одразу), дівчинка 8-років (також загинула) і ще двоє хлопців 10 та 12 років (10-річний загинув, 12-річного госпіталізовано у тяжкому стані).
Як пише "Київ оперативний", у 2010 році внаслідок ДТП Желепа вже вбив жінку таким самим чином, він відбув покарання і вийшов на свободу.
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