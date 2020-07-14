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В США палає десантний корабель ВМС
|Суспільство | 13-07-2020, 09:38
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|На військово-морській базі в Сан-Дієго триває пожежа на десантному кораблі ВМС США USS Bonhomme Richard.
Джерело: Голова пожежної служби Сан-Дієго, повідомляє CNN
Деталі: В результаті пожежі і подальшого вибуху на кораблі постраждали 17 моряків і четверо цивільних. На момент інциденту на його борту перебувало близько 200 людей, їх евакуювали.
Пожежу намагаються загасити вже 12 годин.
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