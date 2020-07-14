В США палає десантний корабель ВМС Суспільство | 13-07-2020, 09:38 0 112 На військово-морській базі в Сан-Дієго триває пожежа на десантному кораблі ВМС США USS Bonhomme Richard.



Джерело: Голова пожежної служби Сан-Дієго, повідомляє CNN



Деталі: В результаті пожежі і подальшого вибуху на кораблі постраждали 17 моряків і четверо цивільних. На момент інциденту на його борту перебувало близько 200 людей, їх евакуювали.



Пожежу намагаються загасити вже 12 годин.