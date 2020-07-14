Українські військові знищили 3 окупантів та щонайменше 8 поранили — розвідка Суспільство | 13-07-2020, 09:46 0 104 За даними розвідки, 12 липня українські військовослужбовці знищили 3 окупантів та щонайменше 8 поранили.





Джерело: ООС



Деталі: 12 липня незаконні збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню.



Формування РФ застосовували заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи 152-го та 122-го калібру, 120-ти та 82-х мм міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Для придушення вогневих засобів противника українські війська застосували штатне озброєння.



За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів 5 військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення, ще один воїн – бойове травмування. Усіх українських захисників доправлено до медичних закладів та надано необхідну допомогу лікарів. За даними розвідки, 12 липня українські військовослужбовці знищили 3 окупантів та щонайменше 8 поранили.



Дослівно: "Також, минулої доби збройні формування РФ зі сторони Спартака цинічно обстріляли житлові будинки в Авдіївці. Противник використав артилерійські системи калібру 122 мм та 120-ти мм міномети. Внаслідок обстрілу один боєприпас розірвався на городі домогосподарства та ударною хвилею пошкодив вікна приватного помешкання. Ще один боєприпас влучив в дах будинку та, на щастя, не розірвався, але це призвело до часткового пошкодження покрівлі будівлі. Жертв та поранених серед цивільного населення немає.



Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. За наявною інформацією втрат за поточну добу серед наших захисників немає".