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Одещина. У порту "Південний" перебуває судно з хворими на COVID-19
|Суспільство | 13-07-2020, 09:51
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|У порту "Південний" на рейді стоїть судно "Софія" з хворими на коронавірус членами екіпажу.
Джерело: ZN.UA з посиланням на очільника МОЗ Максима Степанова.
Деталі: COVID-19 виявили у більшості членів команди. Тож екіпаж перебуває на карантині та під наглядом медиків
У МОЗ визначили, куди госпіталізовуватимуть хворих у разі потреби.
Після рейду в порту "Південний" судно повинно перейти в порт "Миколаїв".
За інформацією директора департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергія Погорельцева, судно "Софія" знаходиться під прапором Ліберії.
"Оскільки судно знаходиться в Україні, то питанням надання допомоги членам екіпажу займається Адміністрація морських портів України", – пояснив посадовець.
Передісторія: Станом на 12 липня на Одещині на коронавірус захворіли 2174 особи.
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