Одещина. У порту "Південний" перебуває судно з хворими на COVID-19 Суспільство | 13-07-2020, 09:51 0 222 У порту "Південний" на рейді стоїть судно "Софія" з хворими на коронавірус членами екіпажу.



Джерело: ZN.UA з посиланням на очільника МОЗ Максима Степанова.



Деталі: COVID-19 виявили у більшості членів команди. Тож екіпаж перебуває на карантині та під наглядом медиків



У МОЗ визначили, куди госпіталізовуватимуть хворих у разі потреби.



Після рейду в порту "Південний" судно повинно перейти в порт "Миколаїв".



За інформацією директора департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергія Погорельцева, судно "Софія" знаходиться під прапором Ліберії.



"Оскільки судно знаходиться в Україні, то питанням надання допомоги членам екіпажу займається Адміністрація морських портів України", – пояснив посадовець.



Передісторія: Станом на 12 липня на Одещині на коронавірус захворіли 2174 особи.