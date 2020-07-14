Податок сплачено на неправильний рахунок. Які дії платника? Суспільство | 13-07-2020, 10:06 0 115

Львівське управління Офісу великих платників податків ДПС нагадує, що у разі сплати податку на невірний рахунок, платник податків може звернутися до Центру обслуговування платників за місцем реєстрації для проведення звірки.

У разі відсутності платежів у інтегрованій картці платника, суб’єкту господарювання необхідно написати заяву на переведення коштів. У заяві зазначаються обов’язкові реквізити суб’єкта господарювання (фізичної особи – підприємця): прізвище, ім’я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), місце реєстрації. Крім того, вказується номер рахунку, на який були перераховані кошти, дату, суму та номер платіжного документу. Також, зазначається напрямок перерахування коштів (або на інший бюджетний рахунок, або на рахунок платника).

До заяви додається документ, що підтверджує факт сплати податку. Заяву можна подати до Центру обслуговування платників. Ці ж дії суб’єкт господарювання може здійснити через сервіс Електронний кабінет, подавши заяву в електронній формі через приватну частину за ідентифікатором форми F 1302001, або у довільній формі через меню «Листування з ДПС».

Якщо платник податків в банківському платіжному документі на сплату податкового зобов’язання зазначив старий рахунок, то кошти не надійдуть до відповідного рахунку, а сума податку не буде вважатися сплаченою.

Звертаємо увагу, з метою уникнення помилок під час розрахунків з бюджетом платнику податків необхідно перевіряти реквізити рахунків на суб-сайті Офісу великих платників податків ДПС, або безпосередньо у Центрі обслуговування платників за місцем реєстрації, а також через сервіс Електронний кабінет.

Зауважимо, що користуючись безкоштовним сервісом Електронний кабінет, суб’єкти господарювання мають можливість подати податкову звітність в електронній формі, сплатити податки та збори, перевірити стан розрахунків з бюджетом тощо. Зазначений сервіс працює цілодобово.

Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою https://cabinet.tax.gov.ua/, а також через офіційний вебпортал ДПС.

Робота у приватній частині Електронного кабінету здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису.

