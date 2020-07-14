Для звітування з податку на прибуток за І півріччя 2020 року останній день – 10 серпня Суспільство | 13-07-2020, 10:12 0 120



Львівське управління Офісу великих платників податків ДПС наголошує, що останнім днем строку подання декларації з податку на прибуток є 10 серпня 2020 року.

Слід нагадати, що з 01 липня 2020 розпочалась кампанія декларування прибутку підприємств за І півріччя 2020 року.

Згідно з нормами Податкового кодексу України (далі – ПКУ) податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених п. 137.5 ст.137 ПКУ, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік.

Річний податковий (звітний) період встановлюється для таких платників податку:

– платників податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), що сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році;

– виробників сільськогосподарської продукції;

– платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), за попередній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 млн. гривень. При цьому до річного доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначеного за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.

Податкові декларації з податку на прибуток, крім випадків, передбачених ПКУ, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює:

календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків) – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя) (пп. 49.18.2 ПКУ);

календарному року для платників податку на прибуток для податкової декларації, яка розраховується наростаючим підсумком за рік, – протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (пп. 49.18.6 ПКУ);

календарному року, крім випадків, передбачених пп. 49.18.4 та 49.18.5 ПКУ – протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (пп. 49.18.3 ПКУ).

Враховуючи викладене, останнім календарним днем подання податкової декларації з податку на прибуток за І півріччя 2020 року є 9 серпня 2020, але враховуючи те що ця дата припала на вихідний день, а згідно п. 49.20 ПКУ якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем, тому останнім днем строку подання декларації є 10 серпня 2020 року.





