Оновлено класифікатор товарів зовнішньоекономічної діяльності Суспільство | 13-07-2020, 10:14 0 116

Львівське управління Офісу великих платників податків ДПС повідомляє, що Законом України від 04.06.2020 № 674-IX «Про Митний тариф України» (далі - Закон) змінено класифікатор товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема приведено у відповідність з міжнародним законодавством.

Законом оновлено номенклатуру Митного тарифу України на основі актуалізованої редакції Гармонізованої системи опису і кодування товарів версії 2017 року.

Зміни, зокрема стосуються наступних галузей економіки: сільськогосподарської; хімічної; лісової; текстильної; машинобудівної; транспортної промисловості та інших галузей.

Змінюються класифікація, опис та додаткові одиниці виміру та обліку окремих товарів.

Крім вказаного, додається частина кодів, що перейменовані, об’єднані чи вилучені.

Позначення додаткових одиниць виміру та обліку кількості товарів у тис. кВт·год для товарних підкатегорій 2711 11 00 00, 2711 21 00 00 згідно з УКТ ЗЕД застосовуються з 1 квітня 2021 року.

На період з 1 липня 2020 року до 1 квітня 2021 року додаткові одиниці виміру та обліку кількості товарів для товарних підкатегорій 2711 11 00 00, 2711 21 00 00 згідно з УКТ ЗЕД позначаються у тис.м-3.

Позначення кодів, назви ставок мита і додаткових одиниць виміру і обліку для кодів товарів 2402 10 00, 2402 10 00 10 2402 10 00 90, 2403 99 90, 2403 99 90 10 2403 99 90 90, 3824 99 96 20 згідно УКТ ЗЕД застосовують з 1 січня 2021 року.

Цей Закон набрав чинності з 1 липня 2020 року.

Слід зазначити, що Закон України "Про Митний тариф України" (із змінами, внесеними Законом України від 16 січня 2020 року № 465-IX) втратив чинність, крім позначень кодів, назви, ставок мита та додаткових одиниць виміру та обліку для кодів товарів 2402 10 00 00, 2403 99 90 00, 3824 90 97 90, які втрачають чинність з 1 січня 2021 року.



