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Новини для платників ПДВ, які застосовують касовий метод

Суспільство | 13-07-2020, 10:16Коментарів: 0 0 Переглядів: 114 114    

Львівське управління Офісу великих платників податків ДПС нагадує, що Законом України від 16 січня 2020 року № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» внесено зміни до Податкового кодексу України (далі - Кодекс), зокрема в частині адміністрування податку на додану вартість.
Тож, надаємо перелік змін, що зачіпають платників, які застосовують касовий метод та набрали чинності з 23.05.2020 року.
По-перше, підрядникам та субпідрядникам дозволено застосовувати касовий метод обліку за операціями з виконання підрядних будівельних робіт відповідно до пп. 14.1.266 п. 14.1 ст. 14 Кодексу.
По-друге, п. 198.6 ст. 198 Кодексу визначено, що платники податку, які застосовують касовий метод та придбали товари/послуги більше ніж 1095 днів тому, і здійснили розрахунки за такими операціями, мають право включити суми податку, зазначені в податкових накладних, складених постачальниками за такими операціями, до складу податкового кредиту.
Право на формування податкового кредиту за такими податковими накладними зберігається протягом 60 календарних днів з моменту оплати. Це стосується і оплат, які здійсненні до 23.05.2020 року. Зокрема, якщо термін 60 календарних днів спливає після 22.05.2020 року – платник має право включити суми податків за такими податковими накладними до податкового кредиту.
Також тимчасово, з 23.05.2020 до 01.01.2022 року, застосовувати касовий метод обліку мають платники ПДВ, що надають послуги із забезпечення загальносуспільних інтересів в процесі функціонування ринку електричної енергії відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії" (п. 44 підр. 2 розд. ХХ Кодексу).

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