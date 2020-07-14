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Форми документів необхідні при роботі з програмними РРО
|Суспільство | 13-07-2020, 10:17
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Львівське управління Офісу великих платників податків ДПС повідомляє, що на сайті Державної податкової служби України розміщені форми електронних документів, які мають застосовуватись суб’єктами господарювання при використаннІ програмних РРО .
Для перегляду доступні, зокрема форми для реєстрації/ перереєстрації/ скасування реєстрації програмних РРО, а також необхідні під час застосування програмних РРО:
Заява про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій - J/F 1316602 (Форма № 1-ПРРО);
Повідомлення про виявлення несправностей програмного реєстратора розрахункових операцій - J/F 1316701 (Форма № 2-ПРРО);
Повідомлення про відкриття зміни програмним реєстратором розрахункових операцій - J/F 1316801 (Форма № 3-ПРРО);
Повідомлення про проведення розрахункових операцій у період відсутності зв’язку між програмним реєстратором розрахункових операцій та фіскальним сервером - J/F 1316901 (Форма № 4-ПРРО);
Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа (для повідомлень щодо сертифікатів відкритих ключів, які застосовуються в ПРРО) - J/F 1391801.
Згадані форми розміщені за посиланнями:
https://tax.gov.ua/data/material/000/006/58768/Forms_deklar_yur.htm,
https://tax.gov.ua/data/material/000/006/58768/Forms_servis_fiz.htm
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