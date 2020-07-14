Форми документів необхідні при роботі з програмними РРО Суспільство | 13-07-2020, 10:17 0 112

Львівське управління Офісу великих платників податків ДПС повідомляє, що на сайті Державної податкової служби України розміщені форми електронних документів, які мають застосовуватись суб’єктами господарювання при використаннІ програмних РРО .

Для перегляду доступні, зокрема форми для реєстрації/ перереєстрації/ скасування реєстрації програмних РРО, а також необхідні під час застосування програмних РРО:

Заява про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій - J/F 1316602 (Форма № 1-ПРРО);

Повідомлення про виявлення несправностей програмного реєстратора розрахункових операцій - J/F 1316701 (Форма № 2-ПРРО);

Повідомлення про відкриття зміни програмним реєстратором розрахункових операцій - J/F 1316801 (Форма № 3-ПРРО);

Повідомлення про проведення розрахункових операцій у період відсутності зв’язку між програмним реєстратором розрахункових операцій та фіскальним сервером - J/F 1316901 (Форма № 4-ПРРО);

Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа (для повідомлень щодо сертифікатів відкритих ключів, які застосовуються в ПРРО) - J/F 1391801.

Згадані форми розміщені за посиланнями:

https://tax.gov.ua/data/material/000/006/58768/Forms_deklar_yur.htm,

https://tax.gov.ua/data/material/000/006/58768/Forms_servis_fiz.htm



