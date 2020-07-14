Перевірки на Львівщині щодо сплати податків з доходів фізичних осіб: з початку року до бюджету додатково надійшло близько 1,9 мільйона гривень, їх кількість зменшилася майже на 19 відсотків Суспільство | 13-07-2020, 10:26 0 118







В управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що протягом січня-червня 2020 року його працівниками проведено 412 документальних перевірок фізичних, юридичних осіб та громадян з питань своєчасності, повноти нарахування і сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору, єдиного внеску, а також інших платежів, контроль за справлянням яких належить до компетенції підрозділу. Це на 95 перевірок, або на 18,7 відс. менше проти того ж періоду минулого року (у січні-червні 2019 року проведено 507 перевірок).



За результатами вжитих протягом січня-червня 2020 року заходів донараховано 18630,5 тис. грн. платежів та штрафних санкцій (з них узгоджено 8879,2 тис. грн., або 47,7 відсотка).



До бюджету додатково надійшло 1852,6 тис. грн. (або 20,9 відс. від узгоджених сум).