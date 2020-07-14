У першому півріччі 2020 року надходження з податку на прибуток підприємств до державного бюджету зросли на 14 відсотків Суспільство | 13-07-2020, 13:14 0 107

У січні-червні 2020 року до Державного бюджету України платники податків Львівщини сплатили 1455,7 млн. грн. податку на прибуток підприємств, що на 180,1 млн. грн., або на 14,1 відс. більше порівнюючи з відповідним періодом 2019 року (1275,6 млн. грн.) та на 686,2 млн. грн., або на 89,2 відс. більше порівнюючи з відповідним періодом 2018 року (769,5 млн. гривень).



В червні 2020 року підприємства Львівщини сплатили до державного бюджету 23,6 млн. грн. податку на прибуток, що на 3,4 млн. грн., або на 16,8 відс. більше порівнюючи з відповідним періодом минулого року (20,2 млн. грн.) і на 5,9 млн. грн., або на 33,3 відс. більше порівнюючи з тим самим періодом 2018 року (17,7 млн. гривень).



Збільшення надходжень податку на прибуток підприємств відбулось за рахунок поліпшення фінансових результатів окремих підприємств та збільшення обсягу експортних операцій.



Бюджетоформуючі платники з податку на прибуток підприємств на Львівщині: СП ,,Львів-Трейдінг”, ПрАТ ,,Компанія Ензим”, ПП ,,Автотранском”, ТОВ ,,Софтсерв індустрія”, ТОВ ,,Софтсерв-девелопмент”, ТОВ ,,Софтсерв інновації”, ТзОВ ,,Інститут інформаційних технологій”, ТОВ ,,Орісіл-фарм”, ТзОВ ,,Сокме”, ТзОВ ,,Д-Мікс Україна”, ТОВ ,,Тетафарм”.