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Зміни щодо декларування отриманих пільг з податку на прибуток
|Суспільство | 13-07-2020, 14:43
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Головне управління ДПС у м. Києві звертає увагу платників податків, що наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2019 № 481 "Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств", податкову декларацію з податку на прибуток доповнено новим додатком ПП "Інформація про суми податкових пільг".
Суб'єкт господарювання, який не сплачує податки та збори у зв'язку з отриманням податкових пільг, веде облік сум таких пільг та відображає інформацію про суми податкових пільг у податковій звітності, що подається контролюючому органу у строки, встановлені Податковим кодексом України.
Тобто, суб'єкти господарювання, які не сплачують податок на прибуток підприємств у зв'язку з отриманням податкових пільг, не подають до контролюючих органів Звіт про суми податкових пільг, а ведуть облік сум таких пільг, які відображаються у додатку ПП до декларації з податку на прибуток (вимоги п.п. 1 п. 2 постанови КМУ від 31.10.2018 № 891).
Додаток ПП вперше подається починаючи зі звітних періодів 2020 року.
Крім того, зауважимо, якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 Податкового кодексу) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинною на час подання такого розрахунку (п.50.1 ст.50 Податкового кодексу України).
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