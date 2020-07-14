Більш ніж пів тисячі нарковмісних таблеток виявили на кордоні Суспільство | 13-07-2020, 15:15 0 110





На Львівщині прикордонники попередили ввезення в Україну таблеток наркотичної дії.

Сьогодні в пункті пропуску «Шегині», що на українсько-польському кордоні, правоохоронці направили на додаткову перевірку мікроавтобус, яким з-за кордону повертався наш співвітчизник. В ході ретельного огляду автівки, в багажному відділенні серед особистих речей, спільно з митниками було виявлено 18 пачок таблеток «Palgotal» та «Tramylpa» із вмістом наркотичної речовини «трамадол». Всього 35-річний чоловік намагався перевезти через кордон 540 пігулок.

Про даний факт прикордонники повідомили працівників Нацполіції, які в подальшому вилучили зазначені лікарські засоби.

Нагадуємо, що порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів суворо регламентований, в тому числі і їх переміщення через державний кордон.



Прес-служба Мостиського прикордонного загону



