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Порушення режиму, непокора прикордонникам та нетверезе водіння – далекобійник «заробив» на кордоні 3 адмінпротоколи

Суспільство | 13-07-2020, 15:48Коментарів: 0 0 Переглядів: 120 120    


Учора нетверезий далекобійник спричинив конфліктну ситуацію у пункті пропуску «Дякове», що на кордоні з Румунією у Закарпатській області.

Водій вантажівки, яка везла з України в Румунію плити ДСП, розгулював у пункті пропуску, лаявся матом та ігнорував законні вимоги прикордонників. Слова «будь ласка», «просимо Вас» на зухвальця належного впливу. Він погрожував «шефом», тикав прикордонникам в обличчя увімкненим на гучний зв'язок телефоном.

Від порушника несло спиртним, його мова та поведінка також свідчили про вживання алкогольних напоїв. Але, коли прикордонники повідомили, що викликали поліцію для складання протоколу за нетверезе водіння, далекобійник заявив офіцеру-прикордоннику: «я вже *** (нецензурне слово у розумінні «випив») тут-во з тобою!»

Врешті-решт порушника вгамували. Прикордонники склали на нього адмінпротоколи за порушення режиму в пункті пропуску (ст. 202) та злісну непокору прикордонникам (ст.185.10). Справу скеровано до суду. До цих двох адмінпротоколів додався й третій – за нетверезе кермування (ч. 1 ст.130 КУпАП), який склали співробітники Нацполіції.
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