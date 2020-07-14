Піврічні експортні поставки лісопродукції Суспільство | 13-07-2020, 17:06 0 111



Незважаючи на введені в більшості країн світу обмежувальні карантинні заходи держлісгоспи управління в І півріччі 2020 року не припинили поставки оброблених лісоматеріалів на експорт. Спад ділової активності в світі привів до зменшення попиту на певні види продукції переробки, що виробляють наші держлісгоспи. Це стосується в основному пиломатеріалів та заготовок шпилькових порід, що привело до незначного пониження цін на дану продукцію. Попит на інші види продукції переробки, що виробляють наші лісгоспи (дрова колоті, тріска, пиломатеріали твердих порід) залишився на рівні минулого року.

За І півріччя 2020 року держлісгоспами Львівського ОУЛМГ всього експортовано оброблених лісоматеріалів на суму 2,6 млн USD, а за І півріччя 2019рік на суму 3,6 млн USD, що становить 72,2%.

За І півріччя 2020 року держлісгоспи Львівського ОУЛМГ не відвантажено на експорт жодного кубометра дров’яної деревини в необробленому (круглому) виді, хоча законодавством експорт дров в круглому виді не заборонений.

Порівняльний аналіз експортних поставок лісоматеріалів за І півріччя 2020року у порівнянні з відповідним періодом 2019 року в об’ємних показниках і сортиментах приводиться нижче в таблиці.



Назва продукції

Об’єм,кбм

І пів.2020р.

Об’єм,кбм

І пів.2019р.

%

Дрова колоті

2876

2409

119,4

Заготовки твердол.

0

168



Пиломатеріали тв.

503

883

57,0

Заготовки хвойні

8496

10463

81,2

Пиломатеріали хв.

12191

15720

85,7

Тріска

802

426

188,3

Всього

24868

30069

82,7



Державні лісогосподарські підприємства Львівського ОУЛМГ в подальшому по можливості будуть нарощувати експорт продукції переробки, що приведе до збільшення поступлення валюти , покращення фінансового стану лісгоспів, збереження і створення нових робочих місць в різних регіонах області та відповідного наповнення коштами від податків місцевих бюджетів.



Відділ лісових ресурсів, машин та

технологій Львівського ОУЛМГ



