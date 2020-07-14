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УКРАЇНЦІ ПРОДОВЖУЮТЬ ВТРАЧАТИ ТАРНСПОРТНІ ЗАСОБИ ЧЕРЕЗ ТЮТЮНОВУ КОНТРАБАНДУ
|Суспільство | 13-07-2020, 21:00
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За останній тиждень троє українців залишились без своїх транспортних засобів через бажання легкої наживи.
Чергову спробу тютюнової контрабанди попередили прикордонники Мукачівського загону спільно з військовослужбовцями спецпідрозділу «ДОЗОР» на кордоні з Румунією.
Потай перемістити сигарети через кордон намагався 46-річний громадянин України. Чоловік прибув у пункт пропуску мікроавтобусом марки «Мерседес» 2010 року випуску. На наявність в транспортному засобі прихованих сигарет вказала службова собака прикордонників. Під час проведення поглибленого огляду прикордонний наряд спільно з співробітниками митниці дістали зі сховку, розташованому у підлозі мікроавтобуса, 748 пачок сигарет.
Контрабандне куриво та мікроавтобус в українця вилучили, сума їх оцінки наразі встановлюється.
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