УКРАЇНЦІ ПРОДОВЖУЮТЬ ВТРАЧАТИ ТАРНСПОРТНІ ЗАСОБИ ЧЕРЕЗ ТЮТЮНОВУ КОНТРАБАНДУ Суспільство | 13-07-2020, 21:00 0 85

За останній тиждень троє українців залишились без своїх транспортних засобів через бажання легкої наживи.



Чергову спробу тютюнової контрабанди попередили прикордонники Мукачівського загону спільно з військовослужбовцями спецпідрозділу «ДОЗОР» на кордоні з Румунією.



Потай перемістити сигарети через кордон намагався 46-річний громадянин України. Чоловік прибув у пункт пропуску мікроавтобусом марки «Мерседес» 2010 року випуску. На наявність в транспортному засобі прихованих сигарет вказала службова собака прикордонників. Під час проведення поглибленого огляду прикордонний наряд спільно з співробітниками митниці дістали зі сховку, розташованому у підлозі мікроавтобуса, 748 пачок сигарет.



Контрабандне куриво та мікроавтобус в українця вилучили, сума їх оцінки наразі встановлюється.