За добу у світі від коронавірусу померло ще 3731 людина Суспільство | 14-07-2020, 07:49 0 67 13 липня у світі в 146 країнах діагностували 195 878 заражень коронавірусом, 3731 пацієнтів померло.





Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу, Worldometers



Деталі: в США за минулу добу діагностували 65 488 (465 пацієнтів померло) випадків коронавірусу, в Індії 28 179 (540 померло), в Бразилії 21 783 (770 померло), ПАР 11 554 (93 померло), Росії 6537 (104 померло) та інші.



Нині у світі за тиждень діагностують близько 1,5 мільйона нових випадків COVID-19. Раніше число підтверджених випадків за тиждень коливалося в межах 500-600 тисяч в травні і 700-800 тисяч на початку червня.





ДАНІ WORLDOMETERS

Що було раніше:



10 липня у світі діагностували 236 918 заражень коронавірусом, 5416 пацієнтів померло.

1 липня у світі підтвердили більше 196 тисяч випадків захворювання на коронавірус.