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За добу у світі від коронавірусу померло ще 3731 людина

Суспільство | 14-07-2020, 07:49Коментарів: 0 0 Переглядів: 67 67    
13 липня у світі в 146 країнах діагностували 195 878 заражень коронавірусом, 3731 пацієнтів померло.
За добу у світі від коронавірусу померло ще 3731 людина

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу, Worldometers

Деталі: в США за минулу добу діагностували 65 488 (465 пацієнтів померло) випадків коронавірусу, в Індії 28 179 (540 померло), в Бразилії 21 783 (770 померло), ПАР 11 554 (93 померло), Росії 6537 (104 померло) та інші.

Нині у світі за тиждень діагностують близько 1,5 мільйона нових випадків COVID-19. Раніше число підтверджених випадків за тиждень коливалося в межах 500-600 тисяч в травні і 700-800 тисяч на початку червня.


ДАНІ WORLDOMETERS
Що було раніше:

10 липня у світі діагностували 236 918 заражень коронавірусом, 5416 пацієнтів померло.
1 липня у світі підтвердили більше 196 тисяч випадків захворювання на коронавірус.
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