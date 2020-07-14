Синоптики попереджають про зливи, град і сильний вітер Суспільство | 14-07-2020, 09:42 0 9 14 липня на Лівобережжі України очікуються грози, сильні дощі, град та буревії.



Джерело: Укргідрометцентр



Дослівно: "Вдень 14 липня на Лівобережжі грози, в окремих районах град та шквали 17-22 м/с, у Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях значні дощі, у південних та центральних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)".



Деталі: Крім того, 14 липня у східних, більшості південних та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.