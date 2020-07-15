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У Києві знову більше сотні нових випадків COVID-19, один хворий помер
|Суспільство | 14-07-2020, 09:53
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|За минулу добу у столиці зареєстрували 112 нових випадків коронавірусної хвороби, один хворий помер.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram
Пряма мова: "Кількість мешканців столиці, у яких підтвердили за минулу добу захворювання на коронавірус, збільшилась ще на 112 людей. Один хворий помер".
Деталі: Серед нових хворих: 50 жінок віком від 20 до 79 років, 56 чоловіків віком від 22 до 84 років, 4 дівчинки від 4 до 15 років і 2 хлопчики – 12 і 16 років. Також захворіли 8 медиків.
9 осіб госпіталізували.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому (31), Деснянському (21) та у Дніпровському (14) районі.
Станом на 14 липня у столиці вже 6350 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 125 киян. Подолали хворобу 2124 мешканці столиці (з них 15 за минулу добу).
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