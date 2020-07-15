У Києві знову більше сотні нових випадків COVID-19, один хворий помер Суспільство | 14-07-2020, 09:53 0 127 За минулу добу у столиці зареєстрували 112 нових випадків коронавірусної хвороби, один хворий помер.





Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram



Пряма мова: "Кількість мешканців столиці, у яких підтвердили за минулу добу захворювання на коронавірус, збільшилась ще на 112 людей. Один хворий помер".





Деталі: Серед нових хворих: 50 жінок віком від 20 до 79 років, 56 чоловіків віком від 22 до 84 років, 4 дівчинки від 4 до 15 років і 2 хлопчики – 12 і 16 років. Також захворіли 8 медиків.



9 осіб госпіталізували.



Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому (31), Деснянському (21) та у Дніпровському (14) районі.



Станом на 14 липня у столиці вже 6350 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 125 киян. Подолали хворобу 2124 мешканці столиці (з них 15 за минулу добу).