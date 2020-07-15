Великі платники Заходу сплатили 3,4 мільярди гривень ЄСВ та понад мільярд гривень ПДФО Суспільство | 14-07-2020, 10:08 0 127





У Львівському управлінні Офісу великих платників податків ДПС підвели підсумки повноти надходжень єдиного соціального внеску та податку з доходів фізичних осіб за шість місяців 2020 року. Так, з початку року від великих платників, які перебувають на обліку у Львівському управлінні Офісу великих платників податків ДПС, надійшло 3,4 мільярди гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що на 386 мільйонів більше ніж очікувалось. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 600 мільйонів гривень.

Традиційно найбільшим джерелом наповнення місцевого бюджету серед податкових платежів є податок на доходи фізичних осіб. За шість місяців 2020 року представники львівської бізнес-еліти перерахували 1,05 мільярд гривень податку на доходи фізичних осіб. З цієї суми 587 мільйонів гривень (75% від загальних надходжень) спрямовано до місцевого бюджету Львова, а 461 мільйон гривень (25%) – надійшло до державного бюджету.





