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Одеса посилює карантин
|Суспільство | 14-07-2020, 10:08
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|В Одесі посилили карантин. Закладам заборонили працювати в нічний час. Таке рішення ухвалила напередодні комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Джерело: Одеська міська рада.
Пряма мова: "Так, суб'єктам господарювання всіх форм власності необхідно забезпечити виконання і дотримання приписів підпункту 16 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 р. № 392 про заборону роботи в період з 23:00 до 07:00 розважальних закладів (нічних клубів), а також при наданні послуг громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів і т. ін.), закладів культури (крім кінотеатрів та послуг громадського харчування з адресної доставки і замовлень на винос)".
Деталі: Крім того, контроль за дотриманням карантину посилять у торгово-розважальних центрах і на території узбережжя міста.
Передісторія: Станом на 13 липня на Одещині на коронавірус захворіли 2208 осіб. З них продовжують хворіти – 1190.
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