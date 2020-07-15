Новації в застосуванні РРО при проведенні розрахункових операцій вже з 1 серпня 2020 року Суспільство | 14-07-2020, 11:29 0 115



Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що підакцизні товари (продукція) – товари за кодами згідно з УКТ ЗЕД, на які Податковим кодексом України встановлено ставки акцизного податку. До підакцизних товарів належать: спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво; тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну; пальне; автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, транспортні засоби для перевезення вантажів; електрична енергія (п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України).



Із 1 серпня 2020 року суб’єкти господарювання, які зобов’язані здійснювати розрахункові операції, через реєстратори розрахункових операцій (далі – РРО) та/або через програмні РРО повинні попередньо програмувати найменування товарів (послуг) (із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД для підакцизних товарів), ціну товарів (послуг) та їх кількості. Їм необхідно вести облік товарних запасів, здійснювати продаж лише тих товарів (послуг), що відображені в обліку. Це передбачено змінами до Закону України від 6 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».



Слід наголосити, що у разі проведення розрахункових операцій через РРО та/або програмних РРО без використання режиму попереднього програмування найменування кожного підакцизного товару із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, ціни товару та обліку його кількості, до суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції за товари (послуги), за рішенням відповідних контролюючих органів застосовуються фінансові санкції у розмірі триста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.



Крім того, у разі проведення розрахункових операцій через РРО та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій без використання режиму попереднього програмування найменування кожного товару, який не є підакцизним, та/або послуги, ціни товару (послуги) та їх кількості, до суб’єкта господарювання застосовуються фінансова санкція у розмірі п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.



До суб’єктів господарювання, що здійснюють реалізацію товарів, які не обліковані у встановленому порядку та/або не надали під час проведення перевірки документи, які підтверджують облік товарів, що знаходяться у місці продажу, за рішенням контролюючих органів застосовується фінансова санкція у розмірі подвійної вартості таких товарів, які не обліковані у встановленому порядку, за цінами реалізації, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.