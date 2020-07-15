Врятувати як систему, так і людей – моє основне завдання в ДПС, - Олексій Любченко Суспільство | 14-07-2020, 11:30 0 132



В Україні є унікальна система адміністрування ПДВ, якою цікавляться європейські податківці. Про це повідомив Голова Державної податкової служби України Олексій Любченко в інтерв’ю виданню «Цензор.НЕТ».



За його словами, в усіх країнах є схеми зловживання з ПДВ. Якщо б у світі не було фіктивного ПДВ, то не було б необхідності створювати контролюючі органи.



«Питання лише у тому, контролюючий орган «в темі», або «в темі» та «в частці», або просто «в частці»? Він всередині цієї системи скруток чи ззовні? – підкреслив Олексій Любченко. – Я зараз витягнув 25-тисячний колектив податкової служби «назовні». У них горять очі, їм цікаво. Вони з власної ініціативи тут з 8 вечора до 12, коли відбувається реєстрація накладних, так званий пропуск на електронну реєстрацію».



Він також розповів, що Службою безпеки України встановлено факти спроби стерти в серверах ДПС сліди зловживань з ПДВ.



«Наших фахівців пробували звинуватити у такий спосіб, щоб вони не були авторитетні в доказовій базі і їх думка не враховувалась слідством. Хотіли зробити їх винуватими. Ми взяли і аргументи виклали. Моє завдання було, рятуючи систему, врятувати людей. Тому що при системі, не завантаженій фахівцями, навколо яких обертається процес, які досконало знають цей процес, – я не вижив би і місяця», – зауважив Олексій Любченко.



Очільник ДПС наголосив, що система тримається на професійних людях, які до того ж мають високоморальні якості.



За його словами, електронний ПДВ – це по своїй суті глобальна система міжгалузевого балансу. Якщо нею грамотно користуватись, можна прогнозувати економіку та інвестиційний розвиток країни. І це розробка податкової служби.