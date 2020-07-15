Олексій Любченко: Ми вже виявили «скрученого» ПДВ на 40 млрд грн Суспільство | 14-07-2020, 11:31 0 159



Про масштаби поширення системи скруток з ПДВ та суб’єктивні передумови їх виникнення розповів в інтерв’ю виданню «Цензор.НЕТ» Голова Державної податкової служби України Олексій Любченко.



Як приклад були наведені оборудки на ринку закупівлі та реалізації зерна, тютюну, сільгоспвиробництва, незаконного переміщення товарів.



«Тільки на цих прикладах я легко нараховую 40 млрд грн «скрученого» ПДВ», - зазначив Олексій Любченко.



За словами Голови ДПС, одна з основних схем прикриття – це продаж цигарок за готівку. За розрахунками, за такою схемою легалізується 4,3 млрд грн ПДВ підприємцями, які продають цигарки, але потім нібито повертають їх як нереалізовані.