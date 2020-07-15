НА ЛЬВІВЩИНІ ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ АВТО БЕЗ VIN-КОДУ Суспільство | 14-07-2020, 11:32 0 115



Так, учора в міжнародний автомобільний пункт пропуску «Рава - Руська», на в’їзд в Україну, на автомобілі «Мазда» польської реєстрації прибув 26-річний громадянин України. В ході заходів контролю та ідентифікації автомобіля 2005 року випуску прикордонники виявили, що на кузові транспортного засобу немає VIN-коду.



По факту виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 290 ККУ «Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу» прикордонники повідомили співробітників Нацполіції. Автомобіль переданий правоохоронним органам.



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