Олексій Любченко: Українці, попри карантин, – відповідальні та сплачують податки Суспільство | 14-07-2020, 13:59 0 112





У першому півріччі 2020 року платники податків сплатили 54,3 млрд грн податку на доходи фізичних осіб. У 2019 році цей показник складав 51,2 млрд грн. Тобто порівняно з минулим роком цьогорічний показник більше на 3 млрд грн. Про це Голова Державної податкової служби України Олексій Любченко розповів в інтерв’ю виданню «Цензор.НЕТ».



За його словами, зростання відбулося незважаючи на карантинні обмеження через коронавірусну хворобу.



«Триває робота з платниками. Люди розуміють, що немає де взяти готівку, щоб виплачувати зарплатню «у конвертах». Необхідно нараховувати зарплату, а легкого доступу до готівки немає. Доводиться нараховувати офіційно», – зазначив Олексій Любченко.



Очільник податкової служби також повідомив, що виконання плану з податку на доходи фізичних осіб у червні становило 106 %, з єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – 117,5 %.



«Українці, попри карантин, є відповідальними та сплачують податки», – наголосив Олексій Любченко.



За його словами, зростання надходжень фіксується і з податку на додану вартість. У червні 2019 року країна отримала в бюджет 4,6 млрд грн ПДВ, а у 2020 році – 8,5 млрд грн. Перевиконання складає 4 млрд грн, тобто майже в 1,9 раза.



Як зазначив Олексій Любченко, в податковій вже є розуміння показників надходжень до бюджету за липень, а тому наразі вже триває робота по виконанню завдань серпня.