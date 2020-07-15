Понад 2,5 мільярда гривень податку на додану вартість сплатили платники податків Львівщини до державного бюджету у першому півріччі 2020 року Суспільство | 14-07-2020, 14:01 0 108





У січні-червні 2020 року платниками податків Львівщини сплачено до Державного бюджету України 2513,9 млн. грн. податку на додану вартість, що складає 97,8 відс. від запланованих надходжень. Це на 202,4 млн. грн., або на 8,7 відс. більше, ніж за той самий період 2019 року (2314,5 млн. гривень). Про це повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.



У червні 2020 року до державного бюджету від платників ПДВ надійшло 381,1 млн. грн., або 100,4 відс. від запланованого. У червні 2020 року збір ПДВ на 11,2 млн. грн., або на 2,7 відс. менший, ніж у червні 2019 року (392,4 млн. грн.) та на 20,6 млн. грн., або на 5,7 відс. менший, ніж у травні 2020 року (360,5 млн. гривень).